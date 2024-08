Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Conakry, samedi 24 août 2024, ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers et causant la mort deux personnes, un porté disparu et d’importants dégâts matériels, selon le bilan provisoire du gouvernement. Parmi les causes des inondations identifiées par les autorités, il y a l’obstruction de passage des eaux de ruissellement.

Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a menacé à cet effet les citoyens qui se sont permis de faire des constructions anarchiques surtout dans les lieux inondables, sans avoir l’autorisation préalable des services du ministère de l’Urbanisme et de l’habitat pour s’y installer.

Kalil Condé a indiqué que depuis 2023, son département dispose d’une cartographie des zones inondables du Grand Conakry et pour toute l’étendue du territoire national. “Alors nous invitons nos concitoyens qui ont fait des constructions anarchiques dans les bas-fonds et même dans les lieux qui obstruent le passage de l’eau à dégager”, a-t-il martelé au micro de la RTG.

Par ailleurs, le ministre a instruit les responsables des délégations spéciales à “rechercher et à reconnaître les zones inondables” afin qu’elles soient dégagées pour éviter les inondations telles que celles enregistrées récemment à Conakry.