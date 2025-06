L’empêchement de l’ancien Premier ministre et président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, de se faire enrôler dans le cadre du recensement électoral suscite une vive indignation au sein de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD). Dans un communiqué, cette coalition dénonce une “décision discriminatoire, illégale et préméditée” prise par les autorités de la transition guinéenne.

Malgré la présentation de l’ensemble des documents requis — carte consulaire, acte de naissance biométrique, carte d’identité biométrique et passeport en cours de validité — Cellou Dalein Diallo s’est vu refuser l’enrôlement le 25 juin 2025, d’abord au centre de recensement de Treichville, puis à l’ambassade de Guinée en Côte d’Ivoire.

“Les autorités guinéennes sont les seules responsables de cette décision discriminatoire, illégale et préméditée, qui ne vise en réalité qu’à exclure du processus électoral le seul candidat susceptible de l’emporter dès le premier tour lors de la prochaine élection présidentielle. Cette décision n’est pas étrangère à la volonté, désormais assumée, de la junte de confisquer le pouvoir à travers une mascarade électorale organisée et contrôlée par elle”, dénonce l’ANAD.

La coalition politique estime que ce “refus arbitraire” constitue une violation flagrante de la Charte de la transition, du Code électoral ainsi que de la Charte africaine de la démocratie de la CEDEAO.

Pour rappel, le recensement électoral a officiellement pris fin le 20 juin 2025 sur le territoire national et le 25 juin pour les Guinéens de l’étranger.