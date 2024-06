Le Président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé, ce jeudi 27 juin 2024, à une série de nominations au sein du ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Les cadres suivants ont été nommés :

1. Conseiller principal : M. Samba Bocoum, précédemment conseiller chargé des questions industrielles et des PME,

2. Conseillère juridique : Mme Koumba Madeleine Milimouno, auparavant conseillère juridique au ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

3. Conseiller chargé des questions commerciales et de la qualité : M. Ousmane Madani Diallo, ingénieur industriel et consultant en qualité, sécurité et environnement.

4. Conseillère chargée des questions industrielles et des PME : Mme Bintou Douno, précédemment directrice générale du cabinet HDMS

5. Conseiller chargé des questions économiques, financières et du secteur privé : M. Facély Condé, gestionnaire et ingénieur financier