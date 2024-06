A l’occasion de la réunion de concertation consacrée à l’opérationnalisation du Guinée Business Forum, le 26 juin 2024, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre l’Etat et les entrepreneurs guinéens pour un secteur privé porteur de croissance.

“Il y a une nécessité absolue que les institutions qui pilotent, impulsent le secteur privé soient dans une logique d’opérationnalisation effective dans le cadre de leur efficacité. Depuis le 5 septembre 2021, le leitmotiv, le message que le général Doumbouya vous a adressé : réunissez vous, organisez vous, donnez-vous la main pour que le secteur privé national puisse être un secteur porteur et créateur de richesse. Aujourd’hui, je me félicite que ça soit le cas”, a déclaré Bah Oury.

Pour ce qui est du gouvernement, son rôle c’est d’être au service de l’économique, a-t-il ajouté. “L’État ne doit pas se substituer au secteur privé, mais un secteur privé ne peut pas prospérer lorsque l’État est faible ou absent”, a martelé le chef du gouvernement, tout en assurant que plusieurs réformes sont engagées pour permettre que le secteur privé guinéen soit dans une logique de performance pour créer de la richesse.

“La nation ne peut pas s’enrichir s’il n’y a pas un secteur privé riche, créateur de richesse. On ne peut pas avoir un taux de croissance durable et soutenu si c’est l’État qui fait tout ou qui fait semblant de faire tout, c’est pas possible. D’où la responsabilité de nous tous, gouvernants, d’être au service des entreprises”, a exhorté Bah Oury.