Les tensions montent entre les autorités guinéennes de la transition et la société minière Guinea Alumina Corporation (GAC), autour du projet de raffinerie d’alumine que l’entreprise s’était engagée à construire en Guinée. Plus de vingt ans après la signature de sa convention, cette infrastructure, censée marquer un tournant dans la transformation locale de la bauxite, n’a toujours pas vu le jour.

Lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 22 mai 2025, le ministre secrétaire général de la présidence, le Général Amara Camara, a fustigé le non-respect des engagements de la multinationale : « GAC, conformément à sa convention de base, devait développer une raffinerie ici en Guinée. Vingt ans plus tard, il n’y a rien. Rien du tout », a-t-il déclaré.

Le ministre a également pointé du doigt les nombreux avantages fiscaux accordés à la société : « Quand vous regardez les avantages fiscaux accordés à GAC, on pourrait croire qu’un permis spécifique leur avait été conçu sur mesure. Malgré tout cela, aucun engagement n’a été tenu », a-t-il insisté.

« Ce n’est pas faute d’avoir tenté de négocier. Mais aujourd’hui, une mise en demeure a été adressée à l’entreprise. Si rien n’est fait, l’État prendra ses responsabilités. (…) Ce que nous voulons désormais, c’est affirmer notre souveraineté minière. Nous sommes un pays riche. Cette richesse, c’est pour nous, elle doit profiter aux Guinéens. Le président de la République est déterminé à aller jusqu’au bout. Désormais, personne ne se foutra de la Guinée pour nos ressources et encore moins chez nous. Surtout pour ce que chacun était censé faire », a-t-il martelé.

Le général Camara a par ailleurs dénoncé l’exportation à l’état brut de la bauxite guinéenne, transformée à l’étranger, ce qui prive selon lui la population locale des retombées économiques directes. Cette situation justifierait, d’après les autorités, le retrait de la licence d’exploitation de GAC.

En réaction, Guinea Alumina Corporation a tenu à rappeler que le projet de raffinerie ne peut se concrétiser sans lever certains obstacles majeurs.

« Concernant le projet de raffinerie d’alumine en Guinée, GAC a rappelé à plusieurs reprises aux autorités guinéennes que la réalisation d’un tel projet est conditionnée par la résolution de nombreux défis économiques, techniques et environnementaux », a déclaré la société, soulignant avoir soumis plusieurs propositions en vue de faire avancer le dossier.

L’entreprise se dit néanmoins disposée à renouer le dialogue :

« GAC espère que le gouvernement guinéen acceptera de renouer le dialogue amiable et lèvera toutes les mesures entravant les opérations de la société. GAC se tient prête à rencontrer les représentants du gouvernement à leur convenance pour avancer ensemble vers une résolution rapide de la situation. L’objectif commun reste clair : développer et valoriser la transformation des ressources naturelles de la Guinée afin d’en assurer un bénéfice durable pour le pays et son peuple », conclut-elle.