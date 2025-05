Dans le cadre de la lutte contre la dégradation accélérée des mangroves à l’échelle mondiale, un accord international a été conclu en vue de la création d’un Centre international de la Mangrove (CIM). Ce texte a été examiné et adopté ce mercredi 27 mai 2025 par le Conseil national de la transition (CNT).

L’initiative, portée depuis la 14ème Conférence des Parties de la Convention de Ramsar en novembre 2022, vise à fédérer les efforts internationaux pour la préservation de ces écosystèmes essentiels. Selon le rapport présenté à l’issue des travaux, 50 % des écosystèmes de mangroves sont aujourd’hui menacés d’effondrement en raison de la déforestation, de l’urbanisation, de la pollution et du changement climatique.

Le futur centre ambitionne de promouvoir une gestion durable des mangroves et de renforcer la coopération entre les pays membres autour d’actions concrètes de terrain. « L’objectif est de mettre en place des règles de gestion durable basées sur une meilleure connaissance de la situation actuelle et une large concertation des acteurs impliqués ; créer un partenariat qui regroupe les pays membres afin d’accélérer la préservation de la mangrove par le biais d’actions équitables et efficaces ; soutenir la recherche, la défense, la sensibilisation, les informations et des projets concrets relatifs aux mangroves sur le terrain », indique le rapport.

Les travaux en commission et inter-commission ont permis d’associer plusieurs acteurs clés dans la gestion des écosystèmes côtiers. « Au cours des travaux en commission et inter commission, nous avons reçu respectivement les ministères de l’Environnement et du Développement Durable, des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et les Guinéens établis à l’Étranger, la Pêche et l’Économie Maritime, le Centre National de Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB), le Centre de Recherche Marine et Côtière de Guinée (CEREMAC-G) et l’ONG Guinée Écologie », a-t-il été souligné, précisant qu’il ressort de ces consultations que la mangrove joue plusieurs rôles cruciaux pour les écosystèmes et les populations.

Les réponses fournies par les différents services consultés ont été jugées satisfaisantes par les Conseillers Nationaux. « Au regard des réponses satisfaisantes apportées par les cadres aux préoccupations soulevées par les Conseillers Nationaux lors de l’inter-com, le CNT recommande ce qui suit : mettre en place une task force sur la participation de la Guinée à cette initiative ; faire une évaluation environnementale stratégique du paysage de la mangrove guinéenne ; faire une étude sur la valeur économique des aires maritimes protégées ; interdire l’utilisation des bois de mangrove pour l’échafaudage au profit des échafaudages métalliques dans les chantiers de construction ; poursuivre les efforts déployés pour lutter contre les facteurs de perte de mangroves liés à l’utilisation des terres, en veillant à ce que le développement agricole préserve les mangroves encore présentes, en promouvant leur utilisation durable ; identifier l’ensemble des textes juridiques, acteurs et institutions concernant la gestion durable de la mangrove en Guinée, en mettant en évidence les pratiques et usages qui accélèrent la protection des ressources de la mangrove ; appliquer rigoureusement tous les textes en vigueur allant dans le sens de la préservation et la protection de l’environnement ; intégrer dans les écoles d’enseignement primaire et secondaire les modules d’éducation relatifs à l’environnement », souligne le rapport.

Le document conclut en rappelant que la mangrove guinéenne est fortement menacée par les activités humaines, notamment la pêche, identifiée comme le secteur le plus affecté. Face à cette situation qualifiée d’alarmante, l’inter-commission estime que la création du Centre International de la Mangrove constitue une «opportunité majeure» pour la Guinée, en ce qu’elle permettra de renforcer la coopération internationale.

C’est pourquoi, les commissions saisies recommandent aux Conseillers Nationaux d’adopter cet accord, dans l’intérêt des générations présentes et futures.