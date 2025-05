L’assainissement du cadastre minier guinéen se poursuit avec une nouvelle mesure forte. Ce lundi 26 mai, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a pris un arrêté portant révocation de 129 permis de recherche minière. Ces permis, initialement octroyés à diverses compagnies, sont désormais annulés et retournent gratuitement à l’État.

Parmi les entreprises concernées figurent des acteurs majeurs et des sociétés plus petites opérant sur différents minerais tels que l’or, le diamant, la bauxite, le fer et les métaux de base. Nous vous proposons ci-dessous la liste des sociétés impactées par cette nouvelle vague de retraits :

Abro Consultant Mining Association SARL (Diamant)

IAS International Guinée S.A.S (Bauxite, métaux de base)

Allianz Guinée S.A.L. (Or)

Anglo Gold Ashanti de Guinée S.A (Or)

Agro Mining Sarlu (Or)

Base Métal Guinée Sarlu (Métaux de base)

Batax Bouna Mining International Corporation SARL (Diamant)

BENCADI Guinée Sarl (Or)

Consolidated Mining Corporation Guinée Sarl (Or)

Gold & Silver Investments Gold Sarl (Or)

Golden Guinea Resources (Or)

Groupe Guinea Investments S.A. (Or)

Guinea Mining S.A. (Diamant)

Katex Guinea Sarl (Bauxite)

Kinder Ressources Sarl (Or)

Madarov Gold Guinea Sarl (Or)

Ordim Mining Sarl (Diamant)

Société AFD Mining S.A (Or, Calcaire)

Société Afrique Invest Mining Guinée Sarlu (Or)

Société AK Mining Sarlu (Or)

Société Komana Mining Sarlu (Or)

Société d’Exploration de Mandiana S.A.U (Or)

Société Djoma Holding Mining Guinée S.A.L (Or)

Société Andévavour Guinée S.A.L (Or)

Société Gold Star International Sarlu (Or)

Société Guinéenne d’exploitation des mines et métaux SA (Or)

Société Kebo Energy S.A. (Or)

Société Minerale Sands Consulting S.A. (Or)

Société Minière de Djoma Sarlu (Or)

Société Minière de Siguiri Sarlu (Or)

Société Minière Freedom Trading Gold Limited Sarlu (Or)

Société Toro Gold Guinée Sarlu (Or)

Société Welly Mining S.A (Or)

Soguipami S.A (Diamant, Or)

Sorex S.A (Bauxite)

SWR International Sarl (Or)

Trustaco Gold Sarl (Or)

… et bien d’autres.

L’article 2 de l’arrêté stipule que le Centre de promotion et de développement minier, les directions nationales des Mines et de la Géologie, ainsi que les directeurs régionaux et inspecteurs préfectoraux des Mines et de la Géologie sont chargés de veiller à la mise en œuvre de cette décision. Ces permis, désormais révoqués, reviennent à l’État sans contrepartie financière.

Cette démarche s’inscrit dans une politique plus large de régulation et de rationalisation du secteur minier guinéen, visant à renforcer la transparence, la légalité et la bonne gestion des ressources naturelles du pays.