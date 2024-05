Les actionnaires de la Banque mondiale africaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, ont félicité le conseil d’administration, la direction et le personnel de la Banque pour la performance impressionnante enregistrée au cours des dernières années et en particulier en 2023, culminant avec le versement de 78,7 milliards de nairas comme dividende final pour l’exercice 2023.

Les actionnaires se sont relayés pour exprimer leur joie lors de la 62e assemblée générale annuelle de la banque qui s’est tenue vendredi au palais des congrès des hôtels Transcorp à Abuja.

Les actionnaires ont approuvé à une écrasante majorité la proposition du Conseil d’administration de lever des capitaux supplémentaires par l’émission de titres comprenant des actions ordinaires, des actions de préférence, des billets convertibles et/ou non convertibles, des obligations ou tout autre instrument sur le marché des capitaux nigérian et/ou international.

S’adressant aux actionnaires lors de l’événement, le président du groupe, M. Tony Elumelu, a appelé les actionnaires à participer pleinement et à réinvestir leurs dividendes dans la campagne de recapitalisation de la banque, car cela leur permettra de continuer à bénéficier de rendements encore plus élevés de leurs investissements.

« Je vous appelle, actionnaires, à réinvestir une partie substantielle de vos dividendes dans nos émissions de droits qui seront annoncées prochainement, car nous vous donnerons la première occasion de posséder une action dans tous les pays où nous opérons. Je conseille aux actionnaires, au fur et à mesure que vous recevez vos dividendes, de réinvestir une partie importante de ceux-ci.” a-t-il déclaré. En ce qui concerne les membres de mon conseil d’administration et moi-même, nous investirions 100 % des dividendes que nous recevons, car si nous ne le faisons pas, cela signifie que nous laisserions de la nourriture sur la table pour d’autres qui n’ont pas travaillé pour cela », a renchérit Elumelu.

Au cours de l’exercice considéré, UBA avait déclaré un acompte sur dividende de 17,1 milliards de nairas représentant un versement de 50 kobo par action pour le premier semestre 2023, portant ainsi le dividende total de l’exercice 2023 à 95,8 milliards de nairas, soit 2,80 nairas par action.

Étonnamment et dans une autre première, des paiements de dividendes ont été reçus alors que l’assemblée était encore en cours quelques secondes seulement après que la résolution sur les paiements de dividendes ait été adoptée lors de l’assemblée par les actionnaires, ce qui a suscité un enthousiasme ouvert de la part des actionnaires.

Ils ont également félicité la direction de la banque pour la performance impressionnante de l’exercice 2023, qui s’est traduite par le versement de dividendes importants à ses investisseurs, et ont souligné son activité florissante dans ses filiales africaines, qui continue de contribuer de manière significative au revenu total du Groupe.

Alhaji Mukhtar Mukhtar, l’un des actionnaires qui ont pris la parole lors de l’assemblée, a félicité le président du groupe, Tony Elumelu, et le directeur général du groupe, Oliver Alawuba, pour leurs efforts concertés visant à faire en sorte que la performance de la banque atteigne des sommets sans précédent au cours de l’année considérée.

Il a déclaré : « Je tiens à féliciter tout particulièrement la direction et le conseil d’administration de UBA, en particulier le président, Tony Elumelu, et le DG du Groupe, Oliver Alawuba, qui ont géré les activités de cette grande institution au cours des dernières années.

« Nous sommes impressionnés par les résultats que vous avez enregistrés jusqu’à présent, par la façon dont vous avez réussi à maintenir un bilan bien structuré et un bilan diversifié avec un actif total dépassant N20trn. ” a-t-il fait savoir. La réalisation que la banque a enregistrée sous votre direction, en particulier les contributions en livres sterling de nos filiales en Afrique, mérite d’être saluée », a déclaré Muktar.

Un autre actionnaire, Patrick Ajudo, a également félicité Elumelu d’avoir tenu la promesse faite aux actionnaires il y a quelques années de commencer à verser un dividende accru.

« Notre président, Tony Elumelu, a promis aux actionnaires il y a quelques années dans cette même salle qu’il passerait des dividendes « kobo-kobo » aux dividendes « naira », et il a tenu cette promesse. “Nous sommes très enthousiastes, car non seulement vous avez tenu cette promesse, mais vous l’avez soutenue en répondant même aux normes de l’industrie” a-t-il déclaré. “En effet, nous sommes fiers d’être associés à une telle marque qui a de l’intégrité, et nous vous en félicitons vivement », a-t-il déclaré.

L’avocate Adetutu Siyanbola, un autre actionnaire, a pris le temps de féliciter la direction de la banque pour ses opérations au cours des décennies, d’autant plus qu’elle célèbre son 75e anniversaire historique, saluant l’équilibre entre les sexes et la forte représentation des femmes au conseil d’administration de la banque, ce qui, selon elle, est un exploit qui vaut la peine d’être imité par d’autres institutions financières en Afrique.

Tout en félicitant le GMD d’avoir remporté plusieurs prix au cours de l’exercice 2023, elle a exprimé sa satisfaction que la banque n’ait encouru aucune pénalité au cours de l’année considérée, ce qui signifie que UBA n’a commis aucune infraction et n’a enfreint aucune réglementation.

À la fin de l’exercice 2023, UBA a enregistré un bond impressionnant des bénéfices bruts, passant de 853,2 milliards de nairas à la fin de 2022 à 2,07 milliards de nairas, ce qui représente une forte croissance de 143% ; le total des actifs a également augmenté de 90,22%, pour clôturer à 20,65 billions de nairas, contre 10,86 billions de nairas en 2022.

Le bénéfice avant impôt a également augmenté de manière exponentielle de 277%, pour clôturer à 758 milliards de nairas, contre 200,88 milliards de nairas en 2022 ; tandis que le bénéfice après impôt (PAT) a augmenté de 257%, passant de 170,2 milliards de nairas en 2022 à 607 milliards de nairas.

Le directeur général du groupe, M. Oliver Alawuba, a expliqué que malgré une année marquée par d’importants défis géopolitiques et économiques, la force de UBA, les efforts et le dévouement de l’équipe, ainsi que son leadership dans des domaines stratégiques tels que l’innovation et la durabilité, ont aidé la banque à se développer de manière rentable et durable.

En regardant vers l’avenir, il a déclaré : « les perspectives sont excellentes parce que nous sommes diversifiés.” Nos filiales africaines ont contribué à plus de 55 % aux bénéfices de la banque cette année, et nous en ferons plus. Déjà, la Banque est entrée en 2024 en position de force, avec une résilience prouvée, une marque puissante et une position de capital solide.

« Alors que nous commençons 2024, « l’exécution » continuera d’être au premier plan, avec un accent sans relâche sur le leadership du marché et une excellente expérience client à tous les points de contact », a expliqué Alawuba.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 35 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et institutionnels, et mène des activités d’inclusion financière tout en mettant en œuvre des technologies de pointe.