Poursuivi par la société African Bauxite Corporation (ABC) pour “abus de confiance et concurrence déloyale”, l’affaire impliquant l’ancien ministre des Mines et deux autres accusés dont Philippe Roger et Claude Lorcy ne s’est pas tenue, ce lundi 27 mai 2024, comme prévu.

Toutes les affaires inscrites au rôle d’audience correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Kaloum sous la tutelle du président Ousmane Sylla ont été renvoyées au lundi 17 juin 2024 prochain pour des raisons de formation du personnel judiciaire.

Un report contesté par Me Alkhaly Mohamed Touré de la partie civile et l’un des avocats de la société ABC qui estime que cette lenteur juridique affecte le traitement du dossier. “Ce dossier a fait plus de deux ans à la phase d’instruction c’est-à-dire qu’il est d’abord passé dans un cabinet d’instruction où le juge d’instruction a réuni toutes les informations autour du dossier en menant toutes les enquêtes possibles, mais avant de décider du renvoi du dossier devant le tribunal”.

Selon l’avocat, la société ABC a subi d’énormes préjudices économiques. “Il y a un projet qui est en cours d’exploitation où notre société a énormément investi à hauteur de plus de 50 millions de dollars et voir ce projet exploité par des personnes qui n’y ont mis aucun sou qui ne sont nullement inquiétées et qui sont libres, ne nous réjouit pas”, a-t-il déploré.

Me Alhkaly Mohamed Touré croit que ce report est à l’avantage de personnes qui ne subissent aucune pression et profitent de ce temps pour multiplier les contacts dont on ne sait pour quelles raisons.