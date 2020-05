C’était dans les cordes, c’est maintenant officiel. Le dĂ©fenseur international guinĂ©en de 29 ans est dĂ©sormais sochalien. Il a signĂ© ce mercredi pour trois saisons après avoir satisfait Ă la visite mĂ©dicale d’usage.

Le Sochaux – MontĂ©beliard FC vient de l’officialisĂ© dans un communiquĂ© officiel, via ses rĂ©seaux sociaux. Florentin Pogba a rĂ©ussit sa visite mĂ©dicale et revient ainsi en France après quelques piges en Turquie et en MLS. Un contrat de 3 ans et un nouveau challenge pour celui qui a dĂ©jĂ Ă©voluĂ© dans cette division Ă ses dĂ©buts sous les couleurs du CS SĂ©dan Ardennes (45 matchs jouĂ©s, 4 buts marquĂ©s en deux saisons).

Pour rappel, le frère aîné de Paul Pogba a fait les beaux jours de l’AS Saint Étienne entre décembre 2013 et janvier 2018, pour un bilan de 99 matchs de Ligue 1 joués. Il est aussi international guinéen depuis le 24 mars 2013 et a notamment participé à la CAN 2015.

