Violences meurtrières à N’Zérékoré: le Rpg accuse Cellou Dalein Diallo d’être commanditaire

Les violences postélectorales transformées en affrontement inter communautaires ont fait plusieurs morts à N’Zérékoré, au Sud de la Guinée. En appelant au calme dans cette ville, le bureau politique du parti au pouvoir a titillé de passage le président de l’UFDG d’être complice des auteurs de crimes.

Une déclaration de circonstance du bureau politique du RPG Arc-en-ciel a annoncé à l’opinion nationale et internationale que la situation qui prévaut actuellement à N’Zérékoré n’a aucun rapport avec le processus électoral qui vient de se dérouler en République de Guinée.

Dans leur argumentaire, les membres du bureau politique expliquent qu’il s’agit plutôt d’une exploitation de la fibre ethnique par des acteurs politiques « en perte de vitesse dans le cynique but d’opposer des communautés qui ont vécu en harmonie des siècles durant », avec pour acteur principal : Cellou Dalein Diallo.

« Les témoignages recueillis indiquent que le leader de l’UFDG, Mamadou Cellou Dalein Diallo, champion du communautarisme malsain, ainsi que ses partisans de concert avec certains membres de la diaspora originaires de la Forêt, ont planifié et orchestré des actions subversives (incendies d’églises et des habitations privées) pour encourager le soulèvement des populations en installant un climat de terreur dans la ville de N’Zérékoré et ses environs« , accusent les membres du BPN (bureau politique national du RPG Arc-en-ciel ».

Le parti au pouvoir accuse aussi le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, de s’orienter vers une partie de l’armée dans le but de déstabiliser le régime en place :

« Ayant échoué à faire rallier la majorité des Guinéens dans sa tentative de déstabilisation du régime en place, Mamadou Cellou Dalein Diallo et ses acolytes se sont tournés vers l’armée pour inciter les Forces de défense à revenir dans le jeu politique guinéen[…] ».

Ils (les membres du BPN), ont dit ensuite: « A notre avis, l’UFDG n’est pas étrangère aux événements qui se sont déroulés dans la matinée du vendredi 20 mars 2020 au camp Alpha Yaya Diallo ».

En « dénonçant les attitudes antidémocratiques dont Cellou a fait montre depuis 2011 pour tenter de freiner l’élan de développement socio-économique amorcé par Alpha Condé », le RPG dit avoir pris à témoin la communauté nationale et internationale « de la volonté manifeste du leader de l’UDFG du chaos en Guinée pour assouvir leur soif de pouvoir leur permettant ainsi de brader les ressources de notre pays ».