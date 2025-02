Le président de la Coordination nationale des acteurs d’assainissement de GGmuinée (CONAAG), Sékou Keita, a tiré la sonnette d’alarme, ce mercredi 26 février 2025, sur la situation critique de la décharge de Darsalam, située dans la commune de Gbessia. Il plaide pour sa délocalisation avant la saison des pluies, afin d’éviter un drame similaire à celui de 2017, qui avait causé la mort d’une dizaine de personnes.

S’exprimant sur la problématique de la salubrité publique à Conakry, le président de la CONAAG a dénoncé le retard pris dans la fermeture de la décharge, qui ne répond plus aux normes et ne peut plus être utilisée pour le déversement des ordures.

“Depuis 2020, la décharge aurait dû être fermée. Mais, faute d’autres solutions, on continue à l’utiliser. Pourtant, elle peut s’effondrer à tout moment, car la situation ne tient plus. Il ne faut plus l’utiliser comme décharge. Nous rencontrons ces difficultés et, lorsqu’arrive la saison des pluies, c’est un autre problème”, a-t-il déclaré.

Sékou Keita a également pointé du doigt des irrégularités dans le contrat signé entre l’État guinéen et la société Albayrak, chargée de la collecte des déchets dans la capitale. Selon lui, cette situation a contribué à retarder la délocalisation de la décharge.

“Les déchets que nous regroupons dans des zones de transit sécurisées, Albayrak est censée venir les récupérer pour les envoyer à la décharge. L’État devait lui verser un montant en fonction de cela. Mais à cause de la corruption, certains cadres ont proposé l’installation de bacs à ordures pour avoir plus de déchets, ce qui est contraire au schéma directeur”, a-t-il expliqué.

Il regrette qu’au lieu de se concentrer sur le transfert des déchets, Albayrak se soit enlisée dans des pratiques de corruption déjà existantes avant son arrivée en Guinée.

Pour rappel, le 22 août 2017, un éboulement à la décharge de Darsalam, alors située dans la commune de Ratoma, avait causé la mort de neuf personnes, dont une femme enceinte. Les victimes, qui habitaient au pied de la montagne d’ordures, avaient également perdu leurs maisons dans la catastrophe.

