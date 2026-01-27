Quelques jours seulement après la démission collective du gouvernement précédent le 22 janvier, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a reconduit ce lundi Amadou Oury Bah au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Ce décret, lu à la télévision nationale (RTG), marque la fin officielle de la transition et l’entrée dans la phase de consolidation des institutions de la Ve République, issue de l’élection présidentielle de décembre 2025 et de l’investiture du chef de l’État le 17 janvier.

La reconduction de M. Bah Oury, qui dirigeait déjà le gouvernement depuis mars 2024, s’accompagne d’une nouvelle architecture gouvernementale dévoilée par décret. Celle-ci se compose de 27 ministères et 2 secrétariats généraux, soit un total de 29 entités, contre une trentaine de portefeuilles (environ 34 à 35 membres selon les versions successives après les remaniements de 2025) dans la configuration précédente.

Économie et finances : Fusion des anciens portefeuilles distincts de l’Économie/Finances et du Budget en un seul Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget. Cela met fin à une séparation qui datait de la transition et vise à mieux coordonner les politiques budgétaires et macroéconomiques. Industrie, commerce et PME : Regroupement en un unique Ministère de l’Industrie et du Commerce, intégrant probablement les anciennes entités séparées du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (créées ou renforcées en 2025). Éducation et formation : Passage de trois ministères distincts (Enseignement pré-universitaire/Alphabétisation ; Enseignement technique/Formation professionnelle ; Enseignement supérieur) à deux pôles majeurs : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle Une recentralisation qui devrait fluidifier la chaîne éducative de la base au supérieur. Culture et tourisme : Intégration du Tourisme (souvent séparé auparavant) dans le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, renforçant la synergie entre ces secteurs à fort potentiel économique. Jeunesse et sports : Fusion des deux ministères précédemment distincts (Jeunesse d’un côté, Sports de l’autre) en un seul Ministère de la Jeunesse et des Sports, aligné sur une vision plus unifiée de la politique de la jeunesse. Communication et numérique : Probable fusion des anciens portefeuilles de l’Information/Communication et des Postes/Télécommunications/Économie numérique en Ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, avec un accent accru sur l’innovation. Énergie, hydraulique et assainissement : Le Ministère de l’Énergie reste, mais le Ministère de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures intègre l’assainissement (souvent éclaté avant) et les hydrocarbures, dans une logique de gestion intégrée des ressources.

Autres évolutions notables :

Création ou renforcement du Ministère de la Modernisation, de l’Administration et de la Fonction publique, soulignant la priorité à la réforme administrative. Extension du portefeuille de la Femme en Ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, élargissant son champ d’action social.

Maintien des gros ministères régaliens (Justice, Défense, Intérieur/Sécurité, Affaires étrangères, Mines, Santé, etc.) sans changement majeur de libellé et la conservation des deux secrétariats généraux (Gouvernement et Affaires religieuses), ce dernier restant un marqueur spécifique du contexte guinéen.

Ces ajustements interviennent après une phase 2025 marquée par des scissions sectorielles (agriculture/élevage/pêche, éducation, énergie, etc.), souvent justifiées par la spécialisation pour accélérer des projets prioritaires. Le retour à une structure plus resserrée semble répondre à des impératifs de réduction des coûts administratifs, de décloisonnement et d’agilité, dans un contexte de sortie de transition et de mise en place des institutions de la Ve République.