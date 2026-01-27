Reconduit dans ses fonctions de Premier ministre par décret présidentiel, ce lundi 26 janvier 2025, Bah Oury a réagi dans la foulée. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le chef du gouvernement a exprimé sa gratitude au président de la République, tout en mesurant l’ampleur des responsabilités renouvelées qui lui incombent.

Dès l’entame de son message, le locataire de la Primature a remercié le chef de l’État pour la confiance renouvelée. « Je suis particulièrement ému, d’abord, pour le renouvellement de la confiance que le président de la République, Mamadi Doumbouya, m’a une nouvelle fois gratifié », a-t-il déclaré.

Bah Oury est également revenu sur les nombreux messages de soutien reçus ces derniers jours, aussi bien en Guinée qu’à l’étranger. « J’ai été particulièrement sensible ces trois derniers jours par les multiples manifestations de sympathie, d’encouragement, de félicitations que j’ai reçues de la part de nos compatriotes et de la part de personnes que je ne connais pas, qui sont à travers le monde », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Tout cela m’a amené à prendre en compte ma charge qui est devenue encore beaucoup plus lourde que par le passé. »

Pour le Premier ministre, cet élan de soutien traduit de fortes attentes de la population pour les années à venir. « Lorsqu’une multitude de gens d’horizons divers, de sensibilités diverses, expriment cette empathie à l’égard de ma personne, cela veut dire que tout ce monde attend de moi une action qui permettra de répondre à leurs aspirations et à leurs besoins », a-t-il expliqué. Il a appelé à l’unité et à l’accompagnement collectif, estimant que « nous avons besoin de tout le monde ».

Conscient de l’ampleur des défis, Bah Oury n’a pas minimisé la difficulté de la mission. « La tâche n’est pas facile. Le pays a besoin de cohésion et de stabilité », a-t-il reconnu, se disant déterminé à assumer pleinement les responsabilités qui lui ont été confiées. « Je mesure avec gravité la charge que le président Doumbouya m’a confiée. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette charge, pour l’intérêt du programme incarné par le président de la République et pour les attentes des populations guinéennes. »