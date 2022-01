La fédération Nationale des cliniques Privées de Guinée (FNCPG), a animé une conférence ce jeudi 27 janvier 2022, à la maison de la presse. Elle revendique la direction nationale des cliniques privées au sein du ministère de la santé.

Dans une déclaration de deux pages, lue par Dr Golé BEAVOGUI, la fédération Nationale des cliniques Privées de Guinée, a d’abord rappelé que lors des concertations nationales tenues au palais avec le CNRD, le président Mamadi DOUMBOUYA a exprimé sa volonté relative à la création de la direction nationale des cliniques privées, pour, mentionne-t-elle «relever les nombreux défis des cliniques privées au sein du Ministère de la Santé».

Depuis que le colonel Mamadi DOUMBOUYA a exprimé cette volonté, la FNCPG s’est mise à élaborer le cadre organique et l’organigramme de ladite direction et le PAO comme feuille de route. Elle indique avoir mené plusieurs démarches auprès du Ministère de la Santé, de la primature et du secrétariat général à la présidence de la République, pour présenter le bien-fondé desdits documents et apporter des amendements, mais ces démarches, selon elle :« sont restées sans suite depuis le 18 octobre 2021 jusqu’à nos jours.»

La FNCPG dit avoir appris que le ministère de la santé a décidé de cumuler les deux directions nationales « publique et privée ». Elle déclare qu’elle n’a pas été «ni informé, ni associée» et elle décline «pieusement» cette décision du ministère de la santé. «Nous pensons que cela a été une erreur corrigeable.»

Au regard des nombreux défis importants à relever pour les cliniques privées, la FNCPG par la voix de son président, Dr Golé BEAVOGUI, plaide pour l’instauration d’une institution «forte, placée sous la tutelle du ministère de la santé qui est la direction nationale des cliniques privées dont les dirigeants sont dans l’organigramme sus cité.»

Dans le cadre du bon fonctionnement du système de santé de façon globale en Guinée, elle demande « humblement» au résident Mamadi Doumbouya, «la mise en place et l’autonomisation de la directionNationales Cliniques Privées en Guinée», car, soutient-elle :«les structures sanitaires privées (SSP) constituent la première porte d’entrée des patients et assurent 75% des consultations à Conakry et de l’autre côté.»

Affirmant que les cliniques clandestines constituent «une menace» au bon fonctionnement de la corporation médicale privée dans le pays, la FNCPG, a, en tant qu’organe moralisateur, rappelé les responsables des cliniques privées à la retenue, au respect strict de l’éthique, de la déontologie médicale et du serment d’Hippocrate dans l’exercice quotidien de la profession médicale privée dans le but de se mettre à l’abri de la justice.»