Un atelier sur le renforcement des structures informelles dans les communes de Ratoma, Dubréka, Mamou et Labé s’est tenu ce mardi 26 janvier 2021, à Nongo.

L’initiative a pour objectif de permettre aux participants d’être outillés sur les notions de surveillance et les méthodes de collecte et l’utilisation des outils de collecte en vue de faire des citoyens, des acteurs efficaces dans la préservation des droits liées à l’environnement de l’espace civique.

Il sera question notamment de la surveillance de niveau d’observation des droits qui sont liés à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et d’association, et à la participation citoyenne dans le cadre de développement local.

«Nos renforçons les capacités des membres des structures informelles qu’on a identifiés dans ces différentes communes. Le constat est parti du faite que nombreux sont les droits qui sont liés à l’espace civique qui sont violés en Guinée, notamment les droits liés aux manifestations et aux réunions. C’est sur cette base que nous avons imaginé ce projet», a expliqué Salya Camara, responsable technique de la cellule Balai citoyen, l’Ong initiatrice de ce projet.

80 acteurs dont 20 par commune, verront leurs capacités renforcées sur les notions d’engagement citoyen et des droits sur l’espace civique. 80 autres acteurs sont formés et outillés sur les méthodes de surveillance et de collecte des informations sur l’environnement de l’espace civique, a souligné le chef de projet d’engagement citoyen et monitoring de l’espace civique.

Ce projet financé par la fondation OSIWA sera exécuté dans ces communes pendant 12 mois.