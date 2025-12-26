L’expression « le vote est secret », longtemps présentée comme un fondement intangible de la démocratie, résonne aujourd’hui avec moins de force en Guinée. À l’approche de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, ce principe apparaît de plus en plus fragilisé au regard des pratiques observées dans l’espace public et sur les réseaux sociaux, à l’image de ce qui avait déjà été constaté lors du scrutin référendaire du 21 septembre dernier.

Dans l’imaginaire démocratique, le secret du vote garantit à chaque citoyen la liberté de choisir à l’abri des regards, des pressions et des injonctions. Il suppose que l’électeur puisse débattre, militer ou exprimer des préférences, tout en réservant l’expression finale de son choix au seul moment du scrutin, derrière l’isoloir, dans l’intimité du bulletin glissé dans l’urne.

Cette logique semble toutefois s’éroder. À quelques jours du vote, les intentions électorales sont de plus en plus connues, affichées et revendiquées avec fierté. Sur les réseaux sociaux, des internautes diffusent sans retenue images, effigies et messages proclamant le candidat pour lequel ils voteront dans la journée du dimanche.

Ce qui relevait autrefois de la sphère privée tend ainsi à devenir un acte public, parfois ostentatoire, présenté comme un signe d’engagement ou de loyauté politique.

Cette banalisation n’est pas sans conséquences. En rendant visibles et prévisibles les choix électoraux, elle affaiblit le principe du vote secret et ouvre la voie à des pressions sociales, communautaires ou politiques.

Dans un contexte où les rapports de force demeurent marqués, l’affichage du vote ne relève pas toujours d’un simple exercice de liberté, mais peut aussi s’apparenter à une contrainte implicite pour ceux qui n’osent pas se distinguer ou garder le silence.

Car le vote secret ne se limite pas à la seule présence d’un isoloir le jour du scrutin. Il repose sur un climat politique apaisé, dans lequel chaque électeur doit pouvoir changer d’avis jusqu’au dernier instant, sans craindre d’être jugé, catalogué ou sanctionné. Or, lorsque le choix est annoncé à l’avance et exposé publiquement, cette liberté se trouve considérablement réduite.

À force d’être proclamé sans être pleinement garanti, le secret du vote risque ainsi de se transformer en Guinée en une formule rituelle, répétée dans les discours officiels mais progressivement vidée de sa portée démocratique. Sa préservation ne relève pas uniquement des textes électoraux, mais d’une responsabilité collective. À défaut, l’acte de voter pourrait cesser d’être un choix libre et souverain pour devenir un geste attendu, prévisible et, parfois, contraint.