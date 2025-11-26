Face aux inquiétudes suscitées par l’obligation de posséder un permis moto, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a tenu à rassurer les propriétaires de motos : la formation pour obtenir le permis démarrera très prochainement et aucune sanction immédiate ne sera appliquée.

“Nous allons ouvrir le centre de formation des permis motos. Ce n’est pas le moment où on va exiger à l’un d’entre vous de sortir le permis. Chaque propriétaire de moto pourra s’inscrire librement dans ce centre de formation”, a expliqué le ministre.

Ousmane Gaoual Diallo a également tenu à rassurer les usagers qu’il n’y aura pour le moment “aucune sanction ou contrôle” qui sera appliqué à ceux qui ne possèdent pas encore le permis.

“On ne peut pas dire demain qu’il y aura un contrôle sur la route et que vous serez arrêtés si vous n’avez pas le permis. Il est important que ceux qui conduisent connaissent le code de la route et soient formés avant toute exigence de possession du document”, a insisté le ministre.

La formation devrait s’étaler sur plusieurs mois, afin de permettre aux futurs conducteurs d’apprendre le code et les règles de sécurité.

“Cela va se dérouler entre 5, 6, 7 mois. Après, il y aura une période d’examen avant que le permis ne devienne obligatoire. D’abord, le permis n’est même pas disponible physiquement. C’est la formation qui va démarrer très rapidement. Tout ceci pour dire que notre pays continue à avancer avec cette méthode”, a conclu Ousmane Gaoual Diallo.