La réunion qui s’est tenue ce mardi 25 novembre 2025 au ministère de la Fonction publique sur le statut des enseignants a pris fin sans avancées majeures sur plusieurs points, a indiqué le porte-parole de l’intersyndicale de l’éducation, Aboubacar Diesto Camara.

« Ce soir, il était question de parler d’un article très sensible, portant sur les grades et les échelons au niveau des trois départements de l’éducation. Nous avons obtenu une solution idoine pour ce point seulement à partir de minuit. Mais pour les autres points, aucune avancée majeure n’a été constatée », a expliqué M. Camara.

Face à cette situation, l’intersyndicale et la médiation ont convenu de reporter le traitement des autres points à vendredi prochain, afin qu’ils soient débattus « en long et en large ».

Le porte-parole a invité les enseignants à la « sérénité », soulignant que « le statut comporte plusieurs pages, chacune avec ses réalités. Plus nous avançons, plus nous découvrons de nouvelles situations. L’équipe de l’intersyndicale est mobilisée et déterminée pour aller jusqu’au bout. Les enseignants seront informés de tout ce qui sera obtenu ».

Il a également appelé les enseignants à se réunir massivement ce jeudi à la bourse du travail, à partir de midi, pour un compte-rendu détaillé. « À ce moment, la base décidera de la conduite à tenir », a-t-il précisé.

Concernant les négociations sur le statut, M. Camara a rappelé que sur les 119 articles que comporte le document, seuls les articles 6 et suivants concernent les bonifications. « Au niveau de l’article 6, nous avons réussi à obtenir des grades et des échelons pour les enseignants, ce qui constitue un soulagement. Les prochains articles traiteront des primes et indemnités, et nous rentrerons prochainement dans les détails », a-t-il ajouté.

La poursuite des discussions est prévue vendredi dans les locaux du ministère de la Fonction publique.