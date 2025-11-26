Le gouvernement guinéen s’apprête à concrétiser l’une de ses promesses phares : la remise des titres fonciers aux victimes des opérations de déguerpissement menées en 2019 à Kaporo Rail, Kipé et Dimes. L’annonce a été faite ce mercredi 26 novembre 2025 à Conakry par le ministre porte-parole du gouvernement, lors d’une conférence de presse. La cérémonie officielle est prévue ce jeudi dans un réceptif hôtelier de la capitale.

« Sur l’urbanisme, je me permets de vous annoncer que les premiers titres fonciers des victimes de déguerpissement de Kaporo Rail vont être remis demain. Ce sera au Radisson Blu Hôtel à Kipé », a déclaré le ministre, revenant sur l’historique du dossier.

Il a souligné l’importance symbolique de cette étape : « C’est une très grande journée pour toutes ces familles qui ont pleuré pendant longtemps, qui ont été déguerpies et pour lesquelles le président de la République a pris les mesures justes de compassion et de reconnaissance à leur égard ». Ousmane Gaoual Diallo a également assuré que « les titres fonciers sont prêts ».

Rappelant les engagements déjà pris par le gouvernement, il a ajouté : « Vous savez qu’il y a quelques mois, on avait annoncé qu’ils allaient être relogés. Des terrains ont été montrés. Maintenant, il y a les titres fonciers qui ont été fabriqués pour chaque bénéficiaire ».

Le ministre a par ailleurs appelé à une large mobilisation, notamment des médias, pour « immortaliser cette rencontre ».

Il a conclu en soulignant la portée politique et sociale de cette initiative : « Vous êtes donc cordialement invités à cette cérémonie qui va marquer un processus de réconciliation entre les civils, les populations et l’État aussi puisque l’État assume sa responsabilité en reconnaissant ses torts vis-à-vis de ses citoyens ».