Le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cedy, a effectué ce mardi 25 novembre 2025 une visite inopinée dans deux établissements publics de la commune de Sonfonia : le lycée-collège Sonfonia et le collège moderne de Foulamadina. Il était accompagné de l’Inspecteur régional de l’Éducation de Conakry, du Directeur communal de l’Éducation et du Directeur national adjoint de l’Éducation civique.

Au lycée-collège Sonfonia, où la délégation a pris part à la montée des couleurs nationales à 7 h 45, le ministre a tenu à expliquer aux élèves le sens de sa démarche avant de les interpeller sur leur rôle central dans leur propre réussite.

“Je viens vous rendre visite parce que vous êtes le principal objectif de ma mission. La réussite des élèves et cette réussite se fait avec les enseignants, avec vos parents et avec vos encadreurs. Mais elle se fait d’abord et surtout par vous. Il faut vous jeunes, lycéens et collégiens, il faut que vous compreniez que vous avez beaucoup de chance avec la Guinée d’aujourd’hui”, a-t-il déclaré devant les élèves rassemblés.

Poursuivant son intervention, Jean Paul Cedy a insisté sur les valeurs indispensables à la construction d’un avenir solide pour la jeunesse et pour le pays.

“L’avenir pour vous, si vous vous mettez au travail, si vous apprenez à travailler sérieusement, si vous apprenez l’honnêteté, si vous apprenez la justice, vous vivrez dans une Guinée meilleure que celle que nous vivons aujourd’hui. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d’année”, a martelé le ministre.

La tournée ministérielle s’est ensuite achevée au collège moderne de Foulamadina. Sur place, Jean Paul Cedy a salué les efforts des enseignants dans la transmission du savoir et félicité les élèves pour leur détermination et leur courage.