En Guinée-Bissau, la tension est montée d’un cran ce mercredi 26 novembre 2025. Quelques heures après des tirs entendus en milieu de journée près du palais présidentiel, un groupe d’officiers se présentant sous le nom de « Haut commandement militaire pour la restauration de l’ordre » a annoncé avoir pris le contrôle du pays « jusqu’à nouvel ordre » et ordonné la fermeture des frontières.

La déclaration a été lue depuis le siège de l’état-major des forces armées par le général Denis N’Canha, chef de la maison militaire du palais de la République. Cette prise de pouvoir intervient à la veille de la publication des résultats de l’élection présidentielle et des législatives organisées dimanche 23 novembre.

Les officiers ont annoncé deux mesures immédiates :

la suspension du processus électoral en cours, ce qui implique l’annulation des résultats attendus ;

la suspension des programmes dans les médias.

Le groupe militaire a également appelé la population à « garder le calme » alors que la situation reste très évolutive dans le pays.