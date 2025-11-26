Dans une déclaration conjointe publiée ce mardi, les chefs des Missions d’observation électorale de l’Union africaine, de la CEDEAO et du Forum ouest-africain des Sages ont exprimé leur “vive inquiétude” face à la situation politique en République de Guinée-Bissau, secouée par l’annonce d’un coup d’État militaire au lendemain des élections présidentielle et législatives du 23 novembre 2025.

Les missions soulignent d’abord le bon déroulement du scrutin, qualifié d’“ordonné et pacifique”. Elles saluent également “le civisme exemplaire du peuple bissau-guinéen” ainsi que le professionnalisme des acteurs impliqués dans l’organisation du vote.

Mais le ton change lorsqu’il est question des événements survenus après la fermeture des bureaux de vote. Les observateurs affirment être “profondément alarmés” par l’annonce d’un putsch au moment même où le pays attendait la proclamation officielle des résultats.

Selon le communiqué, cette intervention militaire survient alors que les missions venaient de rencontrer les deux principaux candidats à la présidentielle, qui leur avaient exprimé “leur engagement à respecter la volonté du peuple”.

Les chefs de mission condamnent ainsi une “tentative manifeste de perturber le processus démocratique” et appellent l’Union africaine et la CEDEAO à prendre “sans délai les mesures nécessaires pour restaurer l’ordre constitutionnel”.

La déclaration revient également sur la détention de plusieurs hauts responsables, notamment ceux chargés de superviser le processus électoral. Les missions d’observation se disent “gravement préoccupées” par ces arrestations et exhortent les forces armées à “libérer immédiatement les personnes détenues”.

Par ailleurs, elles appellent la population au calme et réaffirment leur détermination à soutenir le pays. Les observateurs insistent sur “la nécessité de préserver la paix, la stabilité et le bien-être du peuple bissau-guinéen” durant cette période critique.