Le ministère de l’Agriculture a réuni, ce mardi 25 novembre 2025, l’ensemble des acteurs du monde rural lors d’une rencontre stratégique consacrée aux enjeux, opportunités et perspectives d’un secteur agricole en pleine transformation.

Cette rencontre fait suite aux 100 premiers jours d’actions prioritaires menées par la ministre Mariama Ciré Sylla, une période marquée par des réformes majeures, une digitalisation accélérée et le lancement de plusieurs investissements structurants. Elle a permis de présenter un premier bilan des acquis du CNRD dans le secteur agricole.

Principaux acquis du CNRD dans le secteur agricole

1. Réformes et initiatives engagées au cours des 100 derniers jours

Infrastructures rurales

Réhabilitation des pistes rurales : Démarrage des travaux sur 81 km, accompagné de la signature de cinq nouveaux contrats portant sur 123 km supplémentaires.

Ouvrages de franchissement : 297 m linéaires contractés, dont 80 ml actuellement en chantier. Signature de 10 nouveaux contrats totalisant 240 ml d’ouvrages additionnels. Inauguration d’un pont de 22 m à Tamagaly.



2. Aménagements hydro-agricoles

Relance des travaux dans la plaine de Kawass (520 ha).

Réception définitive de 2 000 ha de plaines de mangrove dans le cadre du projet SAR-M.

Accélération de la mise en œuvre du protocole d’accord pour l’aménagement de 10 000 ha le long du fleuve Milo.

Lancement des activités préparatoires pour 602 ha d’aménagements supplémentaires à travers le pays.

3. Réformes institutionnelles et renforcement des capacités

Diagnostic approfondi de la DNGR, élaboration d’une feuille de route sur cinq ans et préparation d’un plan de formation.

Formation de 50 cadres en suivi évaluation, avec 50 autres en cours de programmation.

Investissements, intrants et modernisation

Signature d’une Convention d’investissement de près de 100 millions de dollars avec GoGuinea Agricultural pour la mise en valeur de 5 000 ha à Banian (Faranah).

Mise à disposition de 4 000 tonnes d’engrais NPK pour la campagne de contre-saison.

Relance du partenariat avec la BADEA et OCP pour l’acquisition d’engrais de qualité en vue de la prochaine campagne.

Fourniture de chaînes de traitement de semences et d’équipements modernes aux centres semenciers de Koba (Boffa) et Kilissi (Kindia).

Mission préparatoire en vue du lancement du Complexe de production de semences de riz africain à Forécariah.

Renforcement des capacités de 400 femmes maraîchères et dotation d’équipements agricoles aux groupements, en partenariat avec Rio Tinto.

Perspectives 2025–2026