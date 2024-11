En séjour à Conakry dans le cadre d’une réunion de cadrage du programme Simandou 2040, l’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou, également chef de la délégation Southbridge, a mis en avant les atouts de la Guinée. Il a salué les bons indicateurs macroéconomiques du pays ainsi que la richesse de ses ressources naturelles.

Au micro de la RTG, Lionel Zinsou a souligné que les atouts de la Guinée ne se limitent pas seulement à ses ressources naturelles, telles que le fer, la bauxite, les diamants et l’or. Il a également mis en avant la volonté politique affichée par les autorités de la transition comme un facteur clé de développement.

“On nous a fait l’honneur de rencontrer le comité stratégique qui pilote Simandou 2040. C’est un des projets les plus ambitieux d’Afrique, parce que c’est une ressource très importante, c’est le plus grand gisement de fer de haute teneur dans le monde. Mais on est en train de le mobiliser pour en faire l’instrument préféré pour structurer une économie guinéenne très ambitieuse, avec une croissance forte”, a déclaré le chef de la délégation de Southbridge.

Sur le plan macroéconomique, M. Zinsou a souligné que la Guinée a de beaux indicateurs, de déficit très modéré ou d’excédent commercial et une monnaie qui se tient bien. “Aux experts de développement qui étaient réunis, on a pu se dire ensemble que la Guinée est en Afrique l’un des pays qui peut aller le plus vite et qui peut avoir le plus de retombées sur le bien-être des populations. C’est passionnant d’être invité à participer à cette véritable ambition”, a précisé l’expert.