Pour répondre à leurs cris de cœur, le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, a rencontré les lauréats de l’enseignement pré-universitaire, session 2021, ce vendredi 26 novembre 2021 à l’INRAP. Guillaume Hawing a rassuré les élèves, que le gouvernement de la transition fera tout pour les rétablir dans leur droit.

Dans son discours de circonstance, le patron du MENA, a fait comprendre aux lauréats de la session 2021, qu’il été mandaté par le gouvernement, pour chercher à savoir le problème lié à la question de bourse. Guillaume Hawing affirme que le gouvernement de transition accorde «une importance capitale au mérite et au travail. Nous allons tout faire pour rétablir tous ceux qui se trouvent dans les situations normales sur la liste des lauréats».

Selon le ministre Guillaume Hawing, il y a trois critères de choix des lauréat au Maroc qui ont l’âge, la Moyenne générale et la note par matière de spécialité. Il affirme que la Guinée a eu des élèves qui ont été recalés alors qu’ils remplissaient tous ces critères :« l’âge, la Mayenne générale et la note par matière de spécialité sont bons, ils n’ont pas été retenus. Nous appelons ça de l’injustice. Et, il n’y a pas une chose plus simple que de rétablir la justice. Que ça soit ici ou ailleurs, nous allons nous battre pour combattre l’injustice. Ce qui je suis en train de dire, ce n’est une parole de politique, ce ne sont pas des promesses gratuites. Ne ne sommes pas un gouvernement de promesses. Nous disons ce que nous pouvons faire et nous allons nous battre pour cela.»

Mohamed Chérif KABA, porte-parole des lauréats de franco-arabe session 2021, a au nom des ses camarades, fait comprendre au ministre, que depuis 2010, aucun élève de ce secteur d’enseignement, ne figure parmi les 180 personnes bénéficiaires des bourses d’études de l’État guinéen pour aller poursuivre les études au Maroc. En réponse à cette préoccupation des jeunes, Guillaume Hawing a promis que le gouvernement va chercher à comprendre pourquoi cet état de fait. «Nous allons chercher à comprendre les causes, s’il faut les rectifier, nous allons le faire pour vous rétablir dans vos droits.»

Pour sa part, la porte-parole des lauréats de l’enseignement général, a dit espérer que le ministre Guillaume Hawing, va veiller aussi sur la formation des lauréats, qui n’auront pas la chance d’aller poursuivre les études au Maroc.

Mamadou Saïdou DIALLO