En Guinée, les manifestations politiques sont toujours soldées par des violences occasionnant des cas de morts, des blessés et des arrestations.

Cette situation interpelle la conscience de l’activiste de la société civile, Mamadou Kaly Diallo, également consultant du projet Bâillonnette intelligente.

Pour lui, cela se justifie par le comportement des agents des forces de défense et de sécurité qui sont déployés sur le terrain dans le cadre du maintien d’ordre.

« Malheureusement à chaque fois qu’il y a une manifestation et qu’il y a un bras de fer entre le gouvernement et les organisateurs des manifestations, on enregistre toujours de répression de la part des forces de l’ordre qui au-lieu de rester dans leur rôle républicain pour protéger les citoyens et leurs biens, utilisent d’autres méthodes », dénonce t-il dans un premier temps.

Par la même occasion, l’activiste a déploré le manque de volonté de la justice guinéenne de mettre la lumière sur les coupables de ces évènements malheureux.

D’ailleurs, Mamadou Kaly Diallo estime, que c’est ce manque de promptitude de la justice qui a fait qu’il n’y a plus de confiance entre la justice et les justiciables.

« Parce que normalement, quand il y a une bavure pendant l’exercice d’un droit constitutionnel, il est de la responsabilité du procureur d’ouvrir des enquêtes sérieuses, pour retrouver les auteurs de ces crimes et les traduire devant la justice », souligne t-il.