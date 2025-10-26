Le Secrétaire général de la jeunesse de l’Union des Forces Républicaines (UFR), Mouctar Kalissa, a vivement critiqué la multiplication des mouvements de soutien appelant à une candidature du général Mamadi Doumbouya à l’élection présidentielle prévue pour le 28 décembre 2025.

Dans une déclaration au ton ferme, le jeune cadre de l’UFR a fustigé ce qu’il qualifie de « manipulation politique dangereuse », contraire selon lui à l’engagement initial du chef de la transition.

« Si aujourd’hui la floraison de ces mouvements de soutien n’a pour mot d’ordre que de pousser un homme qui a juré devant nous ici qu’il ne sera pas candidat, c’est une forfaiture, un manque de respect et de dignité envers le peuple », a-t-il dénoncé, appelant leurs initiateurs à la retenue.

« Je leur demanderai d’arrêter et de donner une bonne leçon de morale à la génération montante », a-t-il ajouté.

Mouctar Kalissa estime que ces actions remettent en cause la parole donnée par le président de la transition, qui avait publiquement affirmé ne pas briguer de mandat électif.

« Cela s’est passé devant des enfants qui ont entendu le Général dire qu’il ne serait pas candidat. Il a donné sa parole, il s’est engagé. Est-ce qu’un soldat peut revenir sur sa parole ? », s’est-il interrogé, accusant les promoteurs de ces mouvements de vouloir « pousser le Général dans l’erreur et dans la plus grande faute que la Guinée ait connue ».

Pour lui, ces initiatives constituent une atteinte à l’institution présidentielle.

« C’est un outrage envers le président de la République. Ceux-là devraient être jugés et condamnés, car ils incitent le chef de l’État à faire ce qu’il ne devrait pas faire », a-t-il conclu.