Comme annoncé par la LGFP, le coup d’envoi de la saison 2025-2026 de Ligue 1 a été donné ce dimanche 26 octobre à Kamsar. Pour cette première journée, l’AS Kaloum a parfaitement lancé sa campagne en s’imposant face au CI Kamsar, tandis que le Milo FC s’est incliné à Coléah devant la Renaissance FC.

Le top départ de la saison donné à Kamsar

Les hostilités de cette nouvelle saison sportive ont été officiellement lancées au stade de l’Amitié de Kamsar par le vice-président de la Fédération Guinéenne de Football, Mamadou Barry.

L’AS Kaloum s’impose d’entrée

En déplacement à Kamsar pour y défier le CI Kamsar, le club de la presqu’île a signé un succès étriqué mais précieux (1-0).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Amadou Mansaré, sept minutes avant la pause.

Grâce à cette victoire, les Kaloumistes démarrent idéalement leur saison et affichent d’ores et déjà leurs ambitions : jouer les premiers rôles du championnat.

Le Milo FC surpris à Coléah

Le Milo FC, de son côté, a manqué son entrée en matière. Opposé à la Renaissance FC au stade de Coléah, le club de Kankan s’est incliné sur le score de 1 à 0.

Sekou Bécaye Camara a inscrit l’unique but du match à la 30e minute, devenant ainsi le premier buteur officiel de la saison 2025-2026 de Ligue 1.

Match nul entre Loubha et Karfamoriah FC

Dans la troisième et dernière affiche du jour, le Loubha FC et le Karfamoriah FC se sont neutralisés (0-0) au stade de Yorokoguiyah.

Un premier point encourageant pour les Kankanais de Karfamoriah, qui disputaient là leur tout premier match dans l’élite guinéenne.

Suite du programme de la première journée

La première journée se poursuivra ce lundi avec une seule rencontre au programme :

ASFAG (promue cette saison) vs Renaissance Caïman Club de Kamsar (RCCK), au stade de l’Amitié.

Les autres rencontres sont programmées comme suit :

Wakriya AC vs ASM Sangarédi – 28 octobre

Hafia FC vs SAG de Siguiri – 7 novembre

Guinée Foot-Élite vs Horoya AC – 9 novembre