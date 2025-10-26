Munis de pelles, de brouettes et de gants, des dizaines de jeunes hommes et femmes se sont retroussés les manches dès les premières heures de la matinée de ce samedi 25 octobre 2025. Pendant près de trois heures, ils ont débarrassé la plage de Bénarès de montagnes d’ordures et de plastiques, redonnant au site un visage plus accueillant.

Une initiative citoyenne saluée par les autorités communales de Gbessia, notamment le Service technique communal de l’assainissement, ainsi que par l’Agence nationale de l’assainissement et de la salubrité publique (ANASP), présentes sur les lieux.

Le directeur général de l’ANASP, Mamoudou Diané, a exprimé toute sa satisfaction face à l’engagement de la jeunesse. « Nous assistons aujourd’hui à une opération d’assainissement exemplaire. Au nom du Ministre de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, nous saluons et encourageons ces actions citoyennes qui contribuent à la protection de notre environnement », a-t-il déclaré.

Pour lui, le choix du site n’est pas anodin : « La plage de Bénarès se trouve à la jonction du monde terrestre et marin. C’est un lieu symbolique pour rappeler qu’il faut éviter les rejets d’ordures dans la nature. Chaque déchet abandonné ici finit par affecter notre cadre de vie, sur terre comme en mer. »

Le responsable a également invité les gestionnaires d’espaces publics à sensibiliser davantage leurs clients : « Il faut encourager les bons comportements et éviter la banalisation du jet de déchets. Notre agence est prête à soutenir toutes les ONG et entreprises qui s’engagent dans cette dynamique. »

Au cœur de cette mobilisation se trouve l’ONG Ne jette pas par terre, à l’origine de l’opération. Son président, Saa Martin Yaradouno, explique que cette action s’inscrit dans un plan d’activités annuelles incluant assainissements, sensibilisations et campagnes dans les écoles. « La plage de Bénarès est un lieu très fréquenté par les jeunes. Nous avons voulu en faire un symbole de cohésion sociale et de responsabilité citoyenne », a-t-il indiqué.

L’ONG, fidèle à son slogan — « Assainir, c’est bien. Mais ne pas salir, c’est mieux. » — veut aller au-delà du simple nettoyage ponctuel : « Si notre environnement est sale, c’est parce que nous le salissons nous-mêmes. Personne ne viendra le faire à notre place. Le vrai changement commence par nos gestes quotidiens », a martelé M. Yaradouno.

Cette opération a aussi bénéficié du soutien de l’entreprise Welly CIS, représentée par son directeur pays, Sylvain Mounier. « Nous avons choisi d’accompagner l’ONG Ne jette pas par terre parce que nous partageons les mêmes valeurs de responsabilité et d’engagement environnemental », a-t-il expliqué.

Pour M. Mounier, cette action doit inspirer d’autres partenaires : « La planète mérite toute notre attention. Ces actions ne doivent pas être de simples coups d’éclat, mais s’inscrire dans la durée. Nous sommes fiers d’apporter notre petite pierre à l’édifice. »

La journée s’est achevée par une campagne de sensibilisation contre l’insalubrité, destinée à encourager la préservation des lieux de loisirs à travers tout le pays.

Dans une ambiance conviviale et solidaire, les jeunes bénévoles ont rappelé qu’un simple geste — jeter ses déchets dans une poubelle — peut contribuer à bâtir une Guinée plus propre, plus verte et plus unie.