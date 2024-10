Le président du parti UMP, Boubacar Siddighy Diallo, a vivement critiqué la quête de pouvoir en Guinée, affirmant qu’elle est souvent motivée par des “désirs de confort et de plaisir” plutôt que par un véritable engagement envers le développement du pays.

Selon l’ancien député, ceux qui aspirent à la magistrature suprême ne comprennent pas le véritable rôle du pouvoir, qui devrait être de résoudre les problèmes des citoyens, et non de décider de leur sort.

“C’est pourquoi les gens de vertu commencent à s’éloigner de la politique. Et plus les intelligents s’éloignent de la politique, on laisse la place aux pédants, et c’est eux qui vont diriger la Guinée de demain. La résultante, c’est qu’on aura un pays où la médiocrité sera reine”, a alerté le leader de l’UMP. Suivez la vidéo !