Durant 5 jours, des instructeurs physiques et techniques de la Guinée ont bénéficié de techniciens étrangers, des cours FIFA de renforcement de capacité sur nouvelles mises à jour sur l’arbitrage, en marge du programme MA FIFA 2024.

Du 22 au 26 octobre 2024, à l’Hôtel Mariador Palace, les instructeurs physiques et techniques de la Guinée étaient à l’école en marge du stage FIFA 2024 destiné aux associations membres. Ces formateurs d’arbitres ont bénéficié des cours physiques et théoriques de la part du Gabonais Jérôme Efong Nzolo, instructeur technique et de l’ivoirienne Ananh Jeanne Ayemou, instructrice physique, qui ont dirigé ce stage de formation qui a regroupé 29 participants.

Des séances pratiques par vidéo et sur le terrain, ont permis à ces techniciens guinéens d’apprendre d’avantages sur les nouvelles modifications IFAB de Mars 2024, les systèmes intégrés au terrain, les fautes tactiques, le hors-jeu, les incidents dans la zone de surfaces à pénalité et bien d’autres… comme l’atteste M. Aboubacar Demba Sankhon, vice-président de la commission des arbitres. Des connaissances qu’ils devront à leur tour restituer sur le plan national.

« Cette formation consiste à rehausser le niveau des instructeurs physiques et techniques pour qu’eux aussi à leur tour puissent encadrer les arbitres guinéens. Nous formons une équipe d’instructeurs physiques et techniques. L’objectif au final c’est comment avoir un arbitre prêt sur le terrain et dans le jeu, que ça soit sur le plan physique et sur les lois du jeu… » a expliqué Anah Jeanne Ayemou, Instructrice Physique FIFA nous à l’issue de ces séances de travail.