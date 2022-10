Des propos allant dans le sens de heurter la sensibilité ethnique ont été tenus ce 26 octobre 2022, au tribunal délocalisé de Dixinn, par conséquent l’audience a été momentanément suspendue.

L’ordre des avocats de Guinée a constaté et déploré le comportement d’un jeune avocat, vis-à-vis de l’accusé Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. Suite à cela le barreau, par la voix de son président, me Djibril Kouyaté a présenté des excuses au tribunal, pour les propos tenus par cet avocat à la barre et a sollicité la suspension de l’audience.

Après, cette suspension, le barreau a eu une entrevue avec les avocats, sans doute pour rectifier le tir. L’avocat a posé des questions et fait des commentaires pouvant heurter la sensibilité ethnique ce qui a attiré l’attention du barreau.

Nous-y reviendrons !