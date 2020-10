L’appel lancé par le Front National pour La Défense de la constitution pour dit-il réclamer le départ du président Condé au pouvoir a été partiellement suivi sur la route le prince ce lundi 26 octobre 2020.

A Koloma dans la commune de Ratoma cet appel à une manifestation par le FNDC vient renforcer les violences postélectorales. Dans ce quartier si certains citoyens se disent prêts pour la marche d’autres par contre se disent être fatigués de mener un combat qui n’a aucune issue.

Mamadou Diallo rencontré au quartier Koloma affirme « Nous allons tout faire pour que Alpha condé quitte le pouvoir, nous sommes fatigués de sa gestion, le pays n’avance pas, les guinéens souffrent. Il doit comprendre maintenant que son temps est fini il n’a qu’à céder le pouvoir à une autre personne. Nous en avons marre de ce pouvoir ce sont ces raisons qui me pousse à sortir » explique t’il

Contrairement à Mamadou Diallo, Alimou Sow lui pense que ces manifestations de rues ne sont pas la solution « je suis contre le pouvoir en place mais pour moi ces manifestations de ne sont pas la solution à notre problème. A chaque fois que nous sortons il y a des morts. Aujourd’hui je me demande comment faire pour chasser Alpha Condé du pouvoir mais je refuse qu’il y ait plus de morts donc j’invite mes frères de ne pas sacrifier leurs vies, parce que nous les jeunes nous sommes la relève de demain », s’indigne-t-il

Il faut noter, que de Cosa à Bambeto en passant par Koloma, boutiques et magasins sont fermés, les stations-services cadenassées, la circulation quasi inexistante. On constate également la présence des forces de défense et de sécurité tout au long de de la route et certains regroupements de jeunes.