Le référendum constitutionnel du 21 septembre en Guinée est présenté par la CEDEAO et l’Union africaine comme un succès. Dans leur communiqué, elles saluent un processus « bien déroulé » et des organes électoraux « efficaces ». Mais à y regarder de près, leur observation ressemble à une farce.

Elles affirment avoir couvert 389 bureaux de vote. La Guinée en comptait 23 662, pour plus de 6,7 millions d’électeurs. Soit… 1,6 % des bureaux. Peut-on sérieusement prétendre évaluer un scrutin national en se basant sur un échantillon aussi insignifiant ?

En pratique, les experts en statistiques le confirment, un échantillon représentatif pour 23 662 bureaux de vote devrait plutôt être de l’ordre de 1 000 à 1 500 bureaux pour une précision acceptable, voire plus si on veut une fiabilité élevée.

En validant sans nuance, les deux organisations donnent l’impression de s’aligner sur les autorités de transition plutôt que de rendre un verdict crédible. D’autant que les doutes ne concernent pas seulement le jour du vote : le fichier électoral lui-même. Un enrôlement biométrique en 45 jours, ensuite prorogé de 20 jours, ouvert aux « personnes âgées de 10 ans et plus ». Résultat : des milliers de Guinéens, au pays comme à l’étranger, n’ont pas pu s’inscrire.

La durée du recensement biométrique contraste avec celle prévue par l’ancien Code électoral, qui fixait l’opération à trois mois [1er octobre au 31 décembre], et la révision du fichier électoral à 45 jours. De plus, elle ne concernait que les personnes âgées de 18 ans et plus.

Pendant que la CEDEAO et l’UA décrivent un scrutin « parfait », d’autres dénoncent une mascarade. Le Forum des Forces Sociales de Guinée évoque des « bourrages d’urnes », des « falsifications de procès-verbaux », et rappelle que des électeurs ont été mobilisés sous la menace de perdre l’accès à certains services publics. Internet a été coupé pour « masquer les réalités du terrain ».

Les opposants, eux, ne mâchent pas leurs mots. Cellou Dalein Diallo parle d’un « vol programmé des suffrages » et avait appelé au boycott : « Même si vous votez non, votre vote sera compté oui. » Alpha Condé va plus loin : « Aucun acte posé par ce régime illégal et illégitime ne saurait avoir de valeur. Le 21 septembre, chacun reste chez soi. »

Face à ces accusations, le Premier ministre Bah Oury défend « une nouvelle technique » censée garantir un fichier propre. Mais ses explications peinent à convaincre, quand exclusions, anomalies et opacité sautent aux yeux.

En fin de compte, la mission d’observation de la CEDEAO et de l’UA n’a aucune valeur scientifique ni politique. En taisant les irrégularités et en validant un scrutin contesté par une partie de la classe politique et de la société civile, elles se sont elles-mêmes décrédibilisées.

Plutôt que garantes de la démocratie, elles apparaissent comme de simples « touristes électoraux » : présentes pour la photo, absentes de la réalité.