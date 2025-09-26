En marge du 6ᵉ conseil des ministres du Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des terres (WASCAL), tenu ce vendredi 26 septembre 2025, la Guinée a été réélue pour un second mandat (2025‑2027).

Cette réélection souligne le rôle de premier plan de la Guinée dans le domaine scientifique en Afrique de l’Ouest et témoigne de la confiance de ses pairs dans son expertise et son engagement.

Quelques mois plus tôt, lors de la 42ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur), le 23 mai 2025, Alpha Bacar Barry, ministre guinéen de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, avait été désigné pour présider cette instance prestigieuse.

Cette double reconnaissance internationale résonne comme un signal fort : la Guinée ne se contente pas de participer, elle inspire et guide les dynamiques scientifiques régionales, consolidant sa position de référence dans l’innovation et la recherche en Afrique de l’Ouest.