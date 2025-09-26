À l’aube des 9ᵉ et 10ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, le sélectionneur du Syli National de Guinée, Paulo Duarte, a levé le voile sur la liste des 26 joueurs retenus pour affronter le Mozambique, le 9 octobre à Maputo, puis le Botswana, le 14 octobre à Casablanca. C’était lors d’une conférence de presse qu’il a animée ce vendredi 26 septembre 2025 à Conakry.

Deux rendez-vous décisifs dans la course à la qualification, que le technicien portugais aborde avec un groupe mêlant expérience, jeunesse et ambition. Ci-dessous la liste complète des 26 joueurs convoqués par Paulo Duarte :

Gardiens :

Ousmane Camara

Soumaïla Sylla

Moussa Camara

Défenseurs :

Madiou Keïta

Mouctar Diakhaby

Antoine Conté

Mohamed Soumah

Dembo Sylla

Sékou Sylla

Issiaga Sylla

Milieux de terrain :

Ibrahim Camara

Alhassane Bangoura

Mory Konaté

Jocelyn Janneh

Abdoulaye Touré

Morlaye Sylla

Seydouba Cissé

Attaquants :

Yadaly Diaby

Ousmane Camara

Salifou Soumah

Aliou Baldé

Bachir Bangoura

Abdoul Karim Traoré

Lamine Diaby-Fadiga

Serhou Guirassy

Opposé au Mozambique à Maputo le 9 octobre (16h GMT), le Syli national de Guinée devra faire preuve de solidité à l’extérieur face à une équipe toujours difficile à manœuvrer à domicile.

Cinq jours plus tard, c’est au Stade Mohamed V de Casablanca – qui accueille les matchs à domicile du Syli depuis les rénovations en Guinée – que les hommes de Duarte affronteront le Botswana, avec l’objectif de rejoindre, pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde.