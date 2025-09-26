À l’aube des 9ᵉ et 10ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, le sélectionneur du Syli National de Guinée, Paulo Duarte, a levé le voile sur la liste des 26 joueurs retenus pour affronter le Mozambique, le 9 octobre à Maputo, puis le Botswana, le 14 octobre à Casablanca. C’était lors d’une conférence de presse qu’il a animée ce vendredi 26 septembre 2025 à Conakry.
Deux rendez-vous décisifs dans la course à la qualification, que le technicien portugais aborde avec un groupe mêlant expérience, jeunesse et ambition. Ci-dessous la liste complète des 26 joueurs convoqués par Paulo Duarte :
Gardiens :
Ousmane Camara
Soumaïla Sylla
Moussa Camara
Défenseurs :
Madiou Keïta
Mouctar Diakhaby
Antoine Conté
Mohamed Soumah
Dembo Sylla
Sékou Sylla
Issiaga Sylla
Milieux de terrain :
Ibrahim Camara
Alhassane Bangoura
Mory Konaté
Jocelyn Janneh
Abdoulaye Touré
Morlaye Sylla
Seydouba Cissé
Attaquants :
Yadaly Diaby
Ousmane Camara
Salifou Soumah
Aliou Baldé
Bachir Bangoura
Abdoul Karim Traoré
Lamine Diaby-Fadiga
Serhou Guirassy
Opposé au Mozambique à Maputo le 9 octobre (16h GMT), le Syli national de Guinée devra faire preuve de solidité à l’extérieur face à une équipe toujours difficile à manœuvrer à domicile.
Cinq jours plus tard, c’est au Stade Mohamed V de Casablanca – qui accueille les matchs à domicile du Syli depuis les rénovations en Guinée – que les hommes de Duarte affronteront le Botswana, avec l’objectif de rejoindre, pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde.