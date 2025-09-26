L’Agence nationale de la météorologie (ANM) a émis, ce vendredi 26 septembre 2025, une alerte sur des conditions atmosphériques instables attendues dans différentes parties du pays.

Selon le bulletin officiel, « des orages accompagnés de vents et de pluies modérées sont attendus en Guinée Forestière ainsi qu’en Basse et Moyenne Guinée du 26 au 29 septembre ».

Durant cette période, l’ANM prévoit « des pluies modérées à localement fortes, des vents relativement soutenus et des orages ponctuels », susceptibles de concerner également certaines localités du sud de la Haute Guinée. Toutefois, l’agence annonce aussi « des périodes d’accalmie prolongées, de jour comme de nuit ».

En matière de risques, l’alerte précise que « le risque d’inondation demeure modéré le long de la zone côtière et faible dans le reste du pays ».