En marge de la 57éme session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) a dressé un tableau sombre de la situation des droits de l’homme en Guinée.

L’organisation dénonce le verrouillage de l’espace civique et politique en Guinée depuis l’arrivée du CNRD au pouvoir, qui s’est matérialisé par l’interdiction des manifestations et la fermeture des médias.

Elle condamne aussi l’arrestation et la disparition des opposants et acteurs de la société civile notamment Foniké Mengué et Billo Bah, qui restent introuvables depuis le 9 juillet 2024.

“Depuis la prise de pouvoir par la junte, les organisations politiques et associatives se sont vues refuser tout exercice de leurs activités politiques par l’interdiction systématique des manifestations, la restriction de l’accès aux réseaux sociaux et la suppression des nombreux médias et sites d’informations. Notre organisation condamne fermement les arrestations et détention arbitraire d’opposants et des membres de la société civile multipliant l’impunité totale. Notre organisation est par ailleurs terriblement préoccupée par l’arrestation et la disparition d’un de ses membres Oumar Sylla alias Foniké Mengué. L’irruption du groupe d’armée au domicile de l’activiste sans motif ni mandat de perquisition est en violation directe des droits humains et du droit international”, dénonce l’organisation.

Face à cette situation qu’elle juge critique, la RADDHO condamne sans réserve l’instauration d’un climat politique et social répressif en Guinée et exige de la junte militaire “la libération inconditionnelle des personnes arbitrairement détenues”.

L’ONG demande au Conseil des droits de l’homme, à la communauté africaine et internationale de rompre le silence et de dénoncer les agissements de la junte militaire dirigée par le général Mamadi Doumbouya . “Elle invite la tenue d’élections présidentielles libres et transparentes dans le meilleur délai”.