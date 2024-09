Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président du Conseil national de la transition (CNT), Dansa Kourouma, s’est exprimé sur la situation des leaders de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, et de l’UFR, Sidya Touré, qui sont en exil depuis plus de deux ans.

Le chef de l’organe législatif de la transition a nuancé la question du long séjour à l’étranger de ces deux principaux leaders politiques guinéens. “Qui a fait sortir Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré de la Guinée ? Est-ce que c’est un mandat qui a été lancé contre eux ? Non. Vous avez entendu dire qu’on leur a interdit de rentrer au pays ? Non. Ils sont sortis pour aller se soigner”, a précisé Dansa Kourouma.

Poursuivant, il a rappelé que “c’est le président Mamadi Doumbouya et le CNRD qui ont mis fin au blocus imposé contre eux par l’ancien régime”, déplorant “la politique de victimisation” entourant ces acteurs politiques.

Selon lui, Cellou Dalein et Sidya Touré sont libres de revenir en Guinée. “Personne parmi eux n’a été empêché de rentrer au pays. Aucun d’entre eux n’a été visé par un acte juridique ou politique qui empêcherait leur retour”, a-t-il conclu.