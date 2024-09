Le chef du gouvernement guinéen a récemment réagi aux déclarations tenues lors de l’assemblée générale de l’UFDG concernant l’éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. S’exprimant sur RFI, Bah Oury a encouragé le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo à dépasser la personnalisation du débat politique.

« Si Mamadi Doumbouya est candidat, ce n’est pas la peine de faire des élections », avait affirmé Kalémodou Yansané, membre du bureau politique de l’UFDG. Il estime qu’« on ne peut pas nommer les chefs de quartier, les conseillers communaux, les gouverneurs et les sous-préfets, puis organiser des élections et les perdre. »

En réponse à cette déclaration de l’ancien député, le Premier ministre a affirmé que ces propos dénotent « la personnalisation du débat politique guinéen » qui, selon lui, « est source de dysfonctionnements et de conflits ».

Bah Oury a estimé que le plus important, dans le contexte actuel, est le développement socio-économique. « Nous avons besoin de projets moteurs. Que faisons-nous de l’agriculture ? Quelle réponse apportons-nous à la migration clandestine qui vide nos campagnes et nos villes ? Ce sont ces questions qui méritent d’être abordées, et non des considérations sur les candidatures. Tout cela, ce sont des aspects périphériques. »

Il faut noter que même s’il ne s’est pas officiellement prononcé sur la question, la candidature du général Doumbouya est un secret de Polichinelle.

Il convient de rappeler que lors de son adresse à la nation, le 31 décembre 2022, le président de la transition avait assuré que ni lui ni aucun membre du Comité national du rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition ou du gouvernement ne seraient candidats aux futures élections.