Le collectif des superviseurs et agents du recensement biométrique a saisi, ce mardi 26 août 2025, l’Inspection générale du travail pour dénoncer le non-paiement de prestations contractuelles.

Dans sa correspondance, le collectif, composé des agents et superviseurs ayant travaillé sous contrat avec la société Digitalis, attire l’attention de l’inspecteur général sur plusieurs manquements.

Selon la lettre : pour les superviseurs, un avenant de contrat avec Digitalis a pris fin en juin 2025 ; pour les agents, la date de fin variait entre le 20 et le 25 juin selon les cas.

Conformément aux termes de cet avenant, Digitalis devait procéder au paiement intégral des montants dus.

À ce jour, malgré plusieurs relances écrites et verbales, aucun paiement n’a été effectué et aucune explication officielle n’a été fournie.

Le collectif dénonce un préjudice moral et financier important et considère cette situation comme « une violation manifeste des obligations contractuelles ». Il sollicite donc l’intervention de l’Inspection générale du travail afin que celle-ci enquête sur ce manquement et contraigne Digitalis à honorer ses engagements. Les plaignants se disent prêts à fournir « toute pièce justificative utile à l’instruction ».