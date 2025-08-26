Suspendu pour trois mois par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD), le président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), Rafiou Sow, affirme qu’il ne se laissera pas faire. Il dénonce une démarche visant, selon lui, à fragiliser la démocratie en Guinée.

“Pourtant, il y a quelques mois, nous avions reçu un satisfecit après l’évaluation des partis politiques, nous autorisant à fonctionner sous réserve. J’ai donc voulu comprendre ce qui nous était reproché. Au ministère, on m’a simplement répondu que nous serions notifiés par écrit. Mais nous n’avons jamais rien reçu jusqu’à ce courrier de suspension”, a confié Rafiou Sow à Guinée360.

Dans le document de suspension, le MATD évoque un défaut de certification comptable ainsi que l’absence du registre des cartes de membres, des pièces que le PRP affirme pourtant détenir. “Nous disposons pourtant de ce registre. Quant à la certification comptable, elle est coûteuse et aucune subvention n’a été accordée aux partis pour y procéder. Malgré tout, nous sommes disposés à fournir les documents nécessaires”, a-t-il expliqué, déplorant le manque d’accompagnement de l’administration envers les partis politiques.

“Au lieu de nous accompagner, comme le lui impose son rôle régalien, il semble vouloir réduire au silence ceux qui critiquent la gestion de la transition et qui réclament un cadre de dialogue inclusif. Or, nous au PRP, comme au sein des Forces vives, avons toujours privilégié le dialogue républicain”, a-t-il précisé.

Après l’annonce de cette suspension, Rafiou Sow a tenté d’obtenir une rencontre avec le ministre Ibrahima Kalil Condé, sans succès. Il espère pouvoir échanger avec lui dans les prochains jours pour obtenir des explications. “Ce lundi, j’ai été au département pour rencontrer le ministre. Je ne l’ai pas trouvé, mais j’ai laissé un mot et ma carte de visite à son cabinet. J’espère obtenir un rendez-vous dans les prochains jours. Nous irons jusqu’au bout pour prouver que nous sommes en règle et exiger la levée de cette suspension”, a assuré le président du PRP.

Pour lui, les partis politiques doivent être protégés et non combattus afin qu’ils jouent pleinement leur rôle. “Les partis politiques sont des écoles de citoyenneté, des espaces de paix et de gouvernance. Les suspendre ou les dissoudre, c’est fragiliser la démocratie. Nous, de notre côté, resterons dans la démarche républicaine : dialoguer et chercher des solutions inclusives dans l’intérêt de la nation”, a-t-il conclu.