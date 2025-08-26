L’avocat et ancien bâtonnier, Me Mohamed Traoré, s’est exprimé ce mardi 26 août 2025 au sujet des récentes déclarations de Taliby Dabo concernant la disparition des activistes Foniké Mengué et Billo Bah. Dans un entretien exclusif, il a livré une analyse nuancée de ces propos, suscitant à la fois indignation et espoir.

Lors d’une conférence animée le week-end dernier, Taliby Dabo avait déclaré :

« C’est vous qui pensez qu’ils ont disparu, mais je crois que c’est pour des raisons de sécurité nationale. Ces hommes que vous pensez disparus mangent, s’habillent, dorment et suivent très bien l’actualité. Leur liberté de mouvement est restreinte, mais depuis qu’ils sont gardés au secret, il y a le calme et aucun problème. »

Il avait ajouté, en s’interrogeant : « Pour que quelqu’un soit gardé au secret en Guinée, il faut qui ? »

Ces propos ont été jugés polémiques par plusieurs observateurs.

Pour Me Traoré, ces déclarations « doivent être analysées sous deux angles ». Selon lui, si certains peuvent être choqués par la manière dont Taliby Dabo s’est exprimé, ses propos « donnent une lueur d’espoir aux familles, aux amis et à tous ceux qui s’inquiètent du sort des disparus ».

Ayant lui-même été victime d’un enlèvement il y a quelques mois, l’avocat dit mesurer « l’angoisse, la douleur et le désarroi » des proches. « Il y a des moments où les mots ne suffisent plus pour apaiser les cœurs d’une épouse, d’un enfant ou d’un frère dans ce genre de situations », a-t-il confié.

Concernant Saadou Nimaga, dont il est le conseiller juridique, Me Traoré rappelle avoir déposé « une plainte avec constitution de partie civile auprès de la Direction générale de la Police judiciaire pour enlèvement et séquestration » et annonce vouloir reprendre les démarches, tant auprès de ce service qu’auprès du procureur général près la Cour d’appel.

« J’ose espérer qu’avec les éléments rendus publics par M. Taliby Dabo, les investigations vont reprendre et que les enquêteurs mettront les bouchées doubles pour que M. Saadou Nimaga soit retrouvé et regagne son domicile sain et sauf », a-t-il déclaré.

Pour Me Traoré, les propos de Taliby Dabo ne doivent pas rester lettre morte. « Les enquêteurs doivent l’entendre dans le cadre des enquêtes ouvertes afin qu’il contribue à élucider cette affaire. Si le parquet général, les parquets d’instance et la police judiciaire ne réagissent pas, il y aurait un sérieux malaise », a-t-il insisté.

Tout en se gardant d’accuser Taliby Dabo, l’avocat rappelle que tout citoyen a le devoir de fournir aux enquêteurs toute information utile. « Les éléments rendus publics par M. Dabo doivent être exploités. C’est la seule manière pour la justice de montrer qu’elle se soucie du sort de nos compatriotes disparus et qu’elle est véritablement la gardienne des droits et libertés des citoyens », a-t-il martelé.

Pour conclure, Me Traoré précise qu’aucune nouvelle action n’est officiellement envisagée pour le moment. Cependant, il estime nécessaire une mobilisation accrue des avocats des familles : « Il faut peut-être nous constituer en collectif pour fédérer nos efforts et entreprendre des démarches communes, tant sur le plan judiciaire que sur d’autres plans, notamment un plaidoyer auprès des organisations de défense des droits de l’homme », a-t-il conclu.