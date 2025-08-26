Il y a 67 ans, la Guinée disait « non » à la métropole française sous la conduite du président Ahmed Sékou Touré. À l’occasion de la célébration de cette date historique, hier, lundi 25 août 2025, dans l’enceinte des cases de Belle-Vue, l’ancien gouverneur de Labé et ex-ministre de la Sécurité, Madifing Diané, a adressé un message solennel à la jeunesse guinéenne.

Lors de son intervention devant plusieurs personnalités du pays, il a rappelé que la Guinée, en plus d’être considérée comme le « château d’eau de l’Afrique de l’Ouest », est également un « scandale géologique » :

« Tout est là. Les jeunes de 1958, qui ont pu réaliser de grandes choses pour ce pays, l’ont fait avec amour pour la nation et pour son peuple. Ils avaient conviction, volonté et unité. Les deux plans que nous avons connus, le triennal et le quinquennal, avaient mis tout le pays en chantier. Depuis la fin de ce régime, nous voyons le retour de l’histoire. »

Madifing Diané a insisté sur le rôle de la nouvelle génération largement représenté dans la gestion actuelle du pays.

« Ceux qui nous dirigent aujourd’hui sont des jeunes, pour la plupart dans la quarantaine ou moins. Les jeunes nous ont conduits à l’indépendance et à la prospérité de l’époque. Il est évident que ceux d’aujourd’hui, avec l’accompagnement du peuple, peuvent eux aussi sortir la Guinée de sa situation actuelle, comme leurs aînés en 1958. »

Poursuivant, il a lancé un appel à l’unité et à la responsabilité. « Dieu a doté ce pays des deux tiers des richesses de l’Afrique de l’Ouest. Pourtant, la Guinée végète encore dans des contradictions politiques et politiciennes. C’est à la jeunesse de comprendre que, dans l’unité et l’amour de la patrie, avec la volonté, la marche sera accélérée pour donner prospérité et bonheur à ce peuple assis sur un trésor. Ma conviction et ma prière sont que la jeunesse s’approprie cette réalité et fasse avancer ce pays dans l’unité et la paix. La Guinée, riche en eau, en potentiel électrique et disposant de 18 millions d’hectares de terres cultivables, n’est pas seulement minière : elle est avant tout agro-pastorale. »

Rappelant que l’agriculture et l’élevage constituent la première richesse du pays, l’ancien ministre a précisé :

« Les mines ne font qu’accompagner, elles ne pourront jamais être la locomotive. Chaque jeune, partout où il se trouve en Guinée, peut trouver au moins deux hectares à mettre en valeur. Malgré la déforestation et le changement climatique, nous disposons encore d’un minimum de 13 à 15 millions d’hectares de terres cultivables. »