La récente déclaration de l’ancien député de Kankan, Taliby Dabo, affirmant que Foniké Mengué et Billo Bah seraient toujours en vie et détenus dans un lieu secret, suscite de vives réactions. Interrogé par Guinee360.com, Faya Lansana Millimono, président du Bloc Libéral, estime que cette sortie constitue “une évolution importante” qui met directement en cause la responsabilité des autorités actuelles. Pour lui, Taliby Dabo doit être “immédiatement convoqué” par la justice afin de préciser ses propos et éclairer l’opinion sur la disparition des deux activistes.

Guinée360.com : L’ancien député de Kankan, Taliby Dabo, a affirmé que Foniké Mengué, et son compagnon de lutte, Billo Bah, disparus depuis le 9 juillet 2024, seraient toujours en vie et détenus dans un lieu secret. Quelle est votre réaction à ces révélations ?

Faya Lansana Millimono : Je dirais que c’est une évolution importante, si nous étions dans un État sérieux. Parce que deux personnalités disparaissent, et leurs familles n’ont aucune nouvelle. Depuis plus d’un an, le gouvernement, a commencé par le Premier ministre, la présidence, en passant par tous les services de sécurité et l’appareil judiciaire, nient avoir arrêté ou détenu ces personnes. Et aucune enquête sérieuse n’est menée. Si le gouvernement en avait ouvert une, il y aurait déjà eu des mises à jour permettant au gens de comprendre où en est l’affaire. Mais rien n’a été fait. Taliby Dabo n’est pas n’importe qui. Ce n’est pas un simple blogueur sur les réseaux sociaux. C’est quelqu’un qui a des entrées. Il était au cœur du pouvoir d’Alpha Condé, et il a été un acteur important du CNRD, qui est un prolongement du RPG. Il connaît donc les entrées. Aujourd’hui, si le gouvernement de Bah Oury, ou du moins les autorités actuelles, n’étaient pas complices, cela ouvrirait une piste sérieuse d’investigation pour savoir où se trouvent et dans quel état sont Foniké Mengue et Billo Bah. Mais vous verrez que ni le gouvernement, ni les services de sécurité, ni la justice ne prendront aucune action. Or, Taliby Dabo est un informateur clé qui devrait être immédiatement convoqué pour préciser ses déclarations.

Quelle démarche attendez-vous concrètement des autorités judiciaires ?

Elles devraient convoquer Taliby Dabo sans délai, puisqu’il semble savoir où ils sont. Il décrit leurs conditions comme s’il les avait rencontrés : “ils mangent bien, dorment bien, se portent bien, etc.” Cela montre qu’il est en contact avec eux, qu’il sait où ils se trouvent. Dans le cadre d’une enquête, il est donc un témoin central qui peut éclairer la lanterne.

Si certains doutent encore de la véracité de ses propos, est-ce que, selon vous, ils devraient être vérifiés pour lever toute ambiguïté et établir la vérité sur le sort de Foniké Mengue et de Billo Bah?

L’intervention de Taliby Dabo donne une certitude : l’autorité actuelle est responsable de tout ce qui peut arriver à Foniké Mengue et à Billo Bah. Quand ils ont été arrêtés ou kidnappés, les premières informations faisaient état d’un véhicule de la gendarmerie. Le troisième compagnon, libéré quelque temps après, avait donné des détails qui auraient pu faciliter l’enquête, si le pouvoir n’avait pas été impliqué. L’enquête aurait donc été très simple, mais si elle n’a pas eu lieu, c’est bien parce que c’est le pouvoir qui a ordonné leur enlèvement. Ce que nous espérons aujourd’hui, c’est que, comme l’a affirmé Taliby Dabo, ils soient encore en vie et en bonne santé. Sinon, le seul responsable de tout ce qui pourrait leur arriver, c’est le pouvoir actuel.