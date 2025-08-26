À l’approche du lancement officiel de la campagne pour le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre, les autorités guinéennes multiplient les initiatives pour expliquer les innovations contenues dans le futur texte. En déplacement à N’Zérékoré, le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Fassou Théa, s’est prêté à l’exercice devant les autorités locales et de nombreux citoyens.

Le ministre a tenu à rappeler la portée de ce projet de Constitution . « Le projet de nouvelle Constitution que nous avons aujourd’hui n’est pas seulement un texte juridique. Il constitue aussi un contrat social qui lie l’État à ses citoyens », a-t-il déclaré au micro de la RTG.

Parmi les principales avancées, Fassou Théa a mis en avant le droit à une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans, ainsi que la gratuité de la formation professionnelle et universitaire. « Ces dispositions concernent directement nos étudiants et nos enfants », a-t-il ajouté.

Le ministre a insisté sur le fait que ces réformes ne doivent pas être perçues comme de simples principes théoriques, mais comme un engagement concret de l’État envers les citoyens, en particulier la jeunesse, afin de renforcer l’accès à l’éducation et à la formation, considérés comme des piliers du développement national.