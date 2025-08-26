La récente déclaration de Taliby Dabo, affirmant que les activistes de la société civile Foniké Menguè et Billo Bah seraient « gardés secrètement pour préserver la paix et la quiétude dans le pays », continue de susciter l’indignation au sein de l’opinion publique.

Dans une correspondance adressée ce mardi 26 août 2025 au ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, l’organisation citoyenne Tournons la Page Guinée a exigé l’interpellation de l’auteur de ces propos.

« Nous vous écrivons cette correspondance pour plaider en faveur de mesures judiciaires urgentes afin d’interpeller Monsieur Taliby Dabo sur ses révélations faites lors de sa conférence de presse, tenue le dimanche 24 août 2025 dans la région administrative de Kankan, alors que le peuple guinéen, les familles des victimes et la communauté des défenseurs des droits humains s’inquiètent de l’état de santé et du lieu de détention des activistes de la société civile », peut-on lire dans le courrier.

Se référant à l’article 37 du Code de procédure pénale, l’organisation appelle le garde des Sceaux à donner des injonctions précises aux procureurs généraux près les Cours d’appel de Conakry et de Kankan, « afin qu’ils exploitent les informations fournies par Taliby Dabo pour identifier le lieu de détention, les auteurs, co-auteurs et complices de la disparition forcée d’Oumar Sylla dit Foniké Menguè et de Mamadou Billo Bah ».

Pour Tournons la Page Guinée, il est « crucial que toute la lumière soit faite sur les enlèvements arbitraires et disparitions forcées de citoyens guinéens ».

L’organisation dit croire que le ministre prendra des mesures urgentes « pour protéger les droits humains et garantir la justice en Guinée, dans son rôle de responsable en charge des droits de l’homme ».