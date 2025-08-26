En visite en Belgique, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a rencontré le commissaire européen chargé des Affaires intérieures et de la migration pour discuter de la situation des Guinéens établis dans ce pays.

À cette occasion, il a insisté sur la nécessité de garantir le respect et la dignité des migrants guinéens, y compris ceux en situation irrégulière. Interpellé par le commissaire Magnus Brunner sur le nombre élevé de citoyens guinéens installés « illégalement » dans certains pays de l’espace européen, le chef de la diplomatie guinéenne a tenu à rassurer son interlocuteur.

Morissanda Kouyaté a regretté que, malgré les efforts consentis en Guinée pour offrir des opportunités aux jeunes, « beaucoup continuent de se porter candidats à l’immigration ». « Nous avons parlé franchement et nous sommes parvenus à un objectif commun : protéger les populations, notamment face aux risques liés à la migration irrégulière », a déclaré le ministre au micro de la RTG.

Il a également réaffirmé l’engagement de son département à défendre les Guinéens partout dans le monde : « Nous œuvrons tous pour la préservation de la dignité humaine », a-t-il martelé.