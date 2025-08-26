Le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a officiellement déposé ce mardi 26 août 2025 son dossier de candidature à l’élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain, devant la Commission électorale indépendante (CEI). À cette occasion, il a lancé un appel au respect des institutions et à la préservation de la paix.

« Je l’ai fait en réponse à l’appel de mon parti, le RHDP, et à celui de nombreux Ivoiriennes et Ivoiriens qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que connaît notre pays depuis plusieurs années », a-t-il déclaré devant ses partisans, venus nombreux pour l’accompagner.

Le chef de l’État a insisté sur la dimension institutionnelle et symbolique de sa démarche : « Au-delà d’un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel que nous devons nous soumettre, avec humilité et respect, aux institutions de la République. Ma candidature s’inscrit donc dans cet esprit de responsabilité et de respect de l’État de droit. »

Alassane Ouattara a également appelé ses concitoyens à privilégier l’apaisement en cette période électorale : « Préservons la paix, restons courtois dans le débat et rappelons-nous que la Côte d’Ivoire est au-dessus de chacun de nous. »

Le président a conclu en remerciant le peuple ivoirien pour sa confiance et en exprimant son souhait de voir le scrutin se dérouler « dans la paix et la sérénité, pour la consolidation de notre démocratie et l’avenir de notre beau pays ».

À noter qu’Alassane Dramane Ouattara brigue ainsi un quatrième mandat présidentiel.